Medicul Radu Țincu: România are, la 1 ianuarie, o rată de vaccinare de doar 0,06%. Trebuie să intensificăm rata de vaccinare pentru personalul medical și să trecem la vaccinarea persoanelor din grupele vulnerabile (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, spune că, la nivel mondial, proritatea trebui să fie derularea campaniei de vaccinare anri-COVID-19 pentru că există oricând riscul apariției unor noi tulpini ale virusului, ceea ce ar putea face ca vaccinul disponibil în acest moment să nu mai fie eficient. Într-o intervenție telllefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Țincu a explicat că în România ar trebui ca înceapă cânt mai curând imunizarea persoanelor din categoriile vulnerabile și a populației generale pentru că pandemia va putea fi ținută sub control numai după ce se va ajunge la un anumit grad de imunizare colectivă.

”În primul rând, trebuie să plecăm de la ideea că ne aflăm într-o luptă permanentă cu virusul. Așa cum și noi încercăm să scăpăm de el și să găsim noi vaccinuri împotriva lui, și el încearcă să scape de toate aceste mecanisme imunitare pe care noi le avem. O posibilitate este să capete informații tocmai de la acele sisteme imunitare slăbite care nu au capacitatea de a-l elimina și atunci există o conviețuire între organismul respectiv și virus și virusul primește informații de la sistemul nostru imunitar și încearcă să-și modifice structura astfel încât să poată scăpa de sistemul imunitar. Al doilea element îl reprezintă schimbul de informații geenetice cu alte particule virale. Încearcă să transfere informație genetică de la alți viruși astfel încât să-și crească performanța.

Aceste modifcări care au determinat apariția noii tulpine trebuie să ne îngrijoreze pentru că aceste mutații pot să apară oricând, iar în momentul în care ele vor afecta tocmai proteina de suprafață pentru care a fost creat vaccinul, o să avem o problemă reală, pentru că vaccinul nu va mai fi eficient împotriva noii tulpini fără acea proteină de suprafață. De aceea, campania de vaccinare trebuie să fie prioritatea mondială pentru că dacă avem momentan această armă disponibilă, este păcat să o pierdem și să nu beneficiem de toate efectele imunitare pe care vaccinul le oferă”, a explicat Radu Țincu.

Întrebat ce părere are despre modul în care s-a desfășurat până acum campania de vaccinare anti-COVID-19 în România, medicul Radu Țincu a răspuns: ”E greu de spus pentru că trebuie să recunoaștem că această campanie de vaccinare din România a început într-o perioadă dificilă, perioada dintre Crăciun și Anul Nou. La data de 1 ianuarie, România este pe locul 24 în ceea privește vaccinarea populației. Pe primul loc se află Israelul, cu o rată de vaccinare de 11,55%. (...) România are, la 1 ianuarie, o rată de vaccinare de doar 0,06%. Va trebui să intensificăm rata de vaccinare pentru personalul medical pentru că trebuie să trecem la a doua fază de vaccinare a persoanelor din grupele vulnerabile și cea mai importantă pentru a putea stăpâni această pandemie este etapa a treia, aceea în care populația generală trebuie să fie imunizată. Până la urmă, virusul se transmite la nivelul comunităților și până nu vom ajunge să avem un grad de imunizare colectivă suficient de mare, pandemia nu va putea fi controlată”.

