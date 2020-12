Medicul Radu Țincu: Situația de la ATI va continua să se agraveze și în perioada următoare. O stabilizare la 9000 de cazuri va genera un număr mare de pacienți pentru Terapie Intensivă

Medicul Radu Tincu a explicat, duminică, într-o intervenție telefonică, în platoul B1 TV, de ce în continuă să crească numărul de pacienți infectați cu COVID-19, în stare gravă și care au nevoie de îngrijiri pe secțiile de Terapie Intensivă, în condițiile în care se observă o stabilizare a numărului de noi infectări.

"Din păcate, situația de la ATI va continua să se agraveze și în perioada următoare. Dacă luăm in calcul această stabilizare a numărului de îmbolnăviri la 8-9000 de cazuri, acest platou va genera un număr suficient de mare de pacienți care vor avea nevoie de Terapie Intensivă.

Pe de altă parte, viteza cu care vin către Terapie Intensivă este mult mai mare decât cea cu care ies și atunci de produce o disproporție de cei care au nevoie de Terapie Intensivă și capacitatea noastră în a-i prelua. Dacă vom rămâne pe un platou la 8-9000 de cazuri, va genera o presiune și singura soluție pe a-i putea gestiona este să creștem capacitatea în sectorul COVID, adică paturi din secțiile non-COVID vor fi detașate pentru pacienții cu coronavirus", a declarat medicul.

