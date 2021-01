Medicul Radu Ținu, despre vaccinurile transportate în cutii de pizza la Slobozia: "Face rău campaniei de vaccinare" / Situația va fi mai complicată. Se pune întrebarea ce se va întâmpla dacă nu vor fi suficiente doze pentru rapel"

Invitat în emisiunea „Dosar de politician”, medicul Radu Țincu a comentat imaginea devenită virală marți cu vaccinuri transportate în cutii de pizza la Spitalul din Slobozia. Acesta a preciat că această asociere a fost neinspirată și că face rău campaniei de vaccinare:

“A fost neinspirată asocierea cutiilor inscripționate cu pizza și transportul unui vaccin de siguranță națională, un vaccin care este transportat în România militarizat, iată că a ajuns subiect de bășcălie pentru că a fost transportat în niște cutii de pizza. Acest lucru face rău campaniei de vaccinare și trebuie să nu se mai repete. Ce trebuie să facem acum este să finalizăm cât mai rapid detaliile acestei prime faze. Situația va fi mai complicată pentru că va fi cel mai probabil aprobat al doilea vacin, și cel mai probabil al treilea vaccin. Țările vor primi din toate cele trei vaccinuri”, spus medicul Adrian Țincu.

Acesta a subliniat că vor urma provocări mult mai mari din punct de vedere logistic pe măsură ce campania se extinde către populația generală:

“Va trebui să ai capacitatea să gestionezi vaccinarea pe trei paliere și se pune întrebarea ce se va întâmpla dacă nu vor fi suficiente doze pentru rapel, ce se întâmplă cu aceasta dacă nu avem suficiente doze. O variantă a fost să nu se mai facă a doua doză. Doza de rapel să fie împinsă pe o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru însă riscă să dea posibilitatea virusului să sufere mutații și să îl facă mai rezistent împotriva vaccinului. În niciun caz nu se poate realiza încrucișa vaccinarea între Pfizer și Moderna dacă nu mai sunt doze suficiente. Statul trebuie să se pregătească pentru această campanie extinsă la nivel populațional cu trei vaccinuri care pot fi pe piață și care trebui să fie distribuite”, a mai precizat Radu Țincu.

