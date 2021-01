Medicul sancționat la cererea Ministerului Sănătății: ''Din punctul meu de vedere, pacienții au fost programați, dar nu au venit când au fost programați'' (VIDEO)

Medicul de la Spitalul Rădăuți, Andrei Manta, care a fost amendat de DSP Suceava la cererea Ministerului Sănătății, a vorbit, la B1 TV, despre situația în care au fost vaccinate 563 de persoane care nu erau eligibile în această etapă a campaniei.

Andrei Manta, directorul centrului medical din Rădăuți, a precizat că nu există coeziune, coroborare, consecvență cel puțin în ceea ce privește colaborarea pe platforma informatică.

''Au fost niște sesizări, nu pot să vă spun exact nuanța sesizărilor. Ce-i drept, după cum precizează și DSP, au fost 563 de persoane care s-au vaccinat, deși nu erau programați. Informația conform căreia au fost vaccinați pacienți care nu erau sau nu se încadrau etapei a doua este eronată. Din punctul meu de vedere, pacienții au fost programați, dar nu au venit când au fost programați. Dacă detaliez, vă pot spune următoarele:

Astăzi avem de-a face cu un număr de pacienți care s-au prezentat la centrul de vaccinare, parte din ei aveau programarea făcută, de exemplu ieri, nu au ajuns la programare, au venit azi cu acea dovadă pentru că erau programați cu o zi înainte. Evident nu i-am refuzat și faptul că figurează astăzi programați, arată că de fapt erau neprogramați în ziua respectivă. Și atunci când se emit acele liste nominale cu cei care s-au programat în ziua respectivă, arată că în afara numărului deja programați de pacienți, mai apar și un alt număr de pacienți care nu erau programați.

De când a început vaccinarea pentru etapa a doua, asta s-a întâmplat.'', a precizat medicul joi seară la B1 TV.

Întrebat dacă gestul Ministerului Sănătății de a da aceste sancțiuni este unul abuziv și nejustificat, acesta spune că nu este în măsură să catalogheze acest gest.

''Pentru că nu există coeziune, coroborare, consecvență cel puțin în ceea ce privește colaborarea pe platforma informatică și realitatea din teren și vă spun și ce se întâmplă. Încep cu mail-ul centrului de vaccinare pe care l-aș fi primit să zicem pe 29 decembrie de la STS și prin care aveam să primesc aceste nominale cu cei programați.

În următorul pas trebuia să primesc și un mesaj cu o parolă unică pentru accesarea acelui email. Deși am trimis numărul corect de telefon, n-am putut accesa acel mail. N-am putut să accesez acel mail pentru că numărul de telefon pe care l-am dat, deși era corect, ei au înregistrat diferit.'', a precizat medicul.

''Nimănui nu i-a păsat dacă am primit sau nu mail-ul și dacă folosesc sau nu platforma. Asta nu ar fi o problemă. În următoarea etapă același mail îl are și colega noastră de la DSP Suceava, Dana Costea care ne trimite acea listă descărcată pe whatsapp cu pacienții programați și pe care am folosit-o.

Există pacienți care vin cu dovada programării pe hârtie sau pe telefon, dar în lista nominală pe care o primesc de la DSP nu se regăsesc. Sunt pacienți care sunt programați și din varii motive, renunță. Mulți dintre ei renunță, au acea programare și ne întreabă: domnul doctor, eu trebuie să merg la piață, la dentist, la medicu de familie, ce fac, stau până la 6 aici? Răspunsul este nu. Veniți dumneavoastră mâine, vă vaccinăm în contextul programării pe care ați făcut-o și nu este nicio problemă, dar uite că a fost, pentru că în momentul în care pacientul a venit a doua zi, în afara listei de programare, el figurează ca neprogramat.''

În urma controalelor cerute de ministrul Sănătății la centrele de vaccinare au apărut deja primele sancțiuni. Coordonatorul centrului de vaccinare din cadrul Spitalului Municipal Rădăuți a fost amendat cu 5.000 de lei după ce s-a constatat că, în perioada 15-23 ianuarie 2021 au fost imunizate în acest centru 563 de persoane marcate ca eligibile pentru etapa a III-a de vaccinare.

“La cererea Ministerului Sănătății, inspectorii sanitari din cadrul Direcției Sănătate Publică Suceava au efectuat un control la centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Municipal Rădăuți, după ce s-a constatat că, în perioada 15-23 ianuarie 2021 au fost imunizate în acest centru 563 de persoane marcate ca eligibile pentru etapa a III-a de vaccinare.

Controlul a avut ca scop verificarea modului de aplicare a Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România în acest centru.

La momentul controlului, inspectorii DSP Suceava au constatat că persoanele venite pentru imunizare în centrul de vaccinare nu erau verificate în aplicația Rovaccinare pe baza CNP-ului si nici în listele de pacienți programati pentru ziua în curs. Listele cu pacienți pentru ziua în curs erau trimise pe whatsapp de către medicul coordonator din DSP către directorul medical al spitalului și redirecționate mai apoi de acesta personalului care asigură paza centrului pentru a permite accesul în unitate a pacienților programați”, precizează Ministerul Sănătății.

În centrul de vaccinare pacienții au fost primiți în baza programărilor printate sau mesajelor sms, iar în cazul pacienților programați de medicul de familie, pe baza declarației acestora.

Inspectorii sanitari au verificat listele de pacienți programați si au constatat că sunt pacienți în dreptul cărora nu sunt completate toate câmpurile din platforma de programare (nu sunt trecute datele de identificare a celui care a programat si nici nu există câmp în care să fie trecută categoria populațională din care face parte, îngreunând astfel verificarea modului de programare).

Centrul de vaccinare din cadrul spitalului a fost organizat pentru personalul medico-sanitar inclus în prima etapă de vaccinare, apoi activitatea centrului a fost prelungită pentru personalul din etapa a II-a, în Municipiul Rădăuți nu există alte centre comunitare deschise.

S-a mai constatat că centrul de vaccinare nu a fost reoptimizat pentru a II-a etapă de vaccinare și pentru un număr mai mare de solicitări de vaccinare. Nu se asigură personalul pentru fiecare punct din structura centrului, fiind adus personal din spital, prin rotație.

În urma celor constatate, se aplică următoarele măsuri și se formulează următoarele recomandări :

1. Medicul coordonator al centrului a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 lei, conform HG 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.

2. Inspectorii sanitari au recomandat reinstruirea personalului privind utilizarea și operarea mijloacelor informatice, respectarea prevederilor legale ( OMS nr.2171/2020) privind evidența persoanelor vaccinate și respectarea prevederilor HG 103/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva Covid-19 si a OMS nr. 2171/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea ,organizarea și functionarea centrelor de vaccinare impotriva Covid-19.

