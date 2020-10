Medicul Tudor Ciuhodaru, despre efectele schimbării orei: ''Sunt mulți pacienți care ajung la urgențe cu dureri de cap, tulburări de dispoziție și cu modificări ale apetitului''

Medicul Tudor Ciuhodaru a vorbit, la B1 TV, despre efectele pe care le poate avea schimbarea orei asupra organismului.

,,Dacă vorbim despre partea legislativă, Comisia Transporturi din Parlamentul European a și votat acest lucru și se preconizează, dacă vor merge negocierile cum trebuie între Comisie, Parlament și Consiliu, ca în 2021, în martie, pentru ora de iarnă și pentru ora de vară, să fie ultima oară când se petrec aceste schimbări.

Majoritatea oamenilor se adaptează cu ușurință la această schimbarea a orei, iar modificările acestea se fac în aproximativ 15 zile. Particularitățile fizice și pshice se fac individuale influențează și cum se face această adaptare. În fiecare an, la Unitatea de Primiri Urgențe Nicolae Iorgu apar cazuri de decompensări, cu agravarea patologiei existente, tocmai în contextul schimbării orei. Chiar dacă vom dormi mai mult cu o oră, de abia de luni se vor simți aceste efecte.'', a spus Tudor Ciuhodaru.

,,Unele dintre ele pot fi deosebit de grave, cum ar fi creșterea riscului de infarct miocardic cu 5-10%, pentru persoanele tinere, active profesional.

Vorbim și despre creșterea riscului suicidar, la persoanele cu vulnerabilități psihologice sau cele care au un sindrom depresiv.

Riscul infarctului miocardic se menține pentru aproape 3 zile de la schimbarea orei, iar riscurile privind suicidul se pot menține și două săptămâni. De fapt, vorbim despre un stres adaptativ pe care îl putem avea.

Aici intervine și sistemul nervos limfatic, așa că variațiile de tensiune arteriale, tulburări de ritm cardiac pot produce numeroase neplăceri mai ales la pacienții cu o patologie existentă.

Sunt mulți pacienți care ajung la urgențe cu dureri de cap, tulburări de dispoziție, cu modificări ale apetitului și cu tulburări de somn.

Sub această simptomatologie, se pot ascunde alte afecțiuni, așa că atunci când se agravează sau persistă, este bine să consultați un medic pentru a nu dezvolta alte complicații.

Putem trece cu bine peste această perioadă, dacă respectăm câteva reguli simple precum evitarea cafelei, băturilor carbogazoase care conțin cofeină și a evita situațiile conflictuale. Puteți face plimbări în aer liber, sport, să consumați legume și fructe proaspete. Sunt convins că dacă luați în calcul aceste sfaturi, veți trece mai ușor peste această perioadă neplăcută de schimbarea a orei.'', a mai adăugat medicul la B1 TV.

