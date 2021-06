Doar câteva zile de caniculă și românii au început să ia cu asalt unitățile de Primiri Urgențe ale spitalelor. Medicul Tudor Ciuhodaru a vorbit în emisiunea "Talk B1" despre efectele dăunătoare pe care căldura îl are asupra corpului, despre semnele care arată că corpul nu mai face față temperaturilor ridicate și cum să ne protejăm de expunerea la soare.

"Este clar că bine nu ne face căldura. Dovadă stă numărul mare de persoane care au ajuns ieri în Unitatea de Primire a Urgențelor din cauza caniculei. Tot mai mulți pacienți vin în stare critică, cu afecţiuni agravate de căldură. Trei pacienţi au ajuns chiar la Terapie Intensivă, după ce au fost expuși prelungit la soare", a spus medicul.

"Nici nopțile nu sunt mai răcoroase și în aceste condiții este depășită capacitatea organismului de termoreglare. Apar semnele alarmante ale epuizării termice și netratată la timp, se merge până la şoc termic şi chiar deces. Printre semnele de epuizare termică sunt transpirație excesivă dar ineficientă, pielea de găină, variația de tensiune arterială și tulburări de ritm cardiac, letargie, somnolență, mergându-se până la convulsii şi comă. Cel mai afectați sunt copii, vârstnici, persoanele care au afecțiuni cardiovasculare, respiratorie sau neurologică, supraponderale și cu afecțiuni metabolice, cei care lucrează în soare, care sunt la agrement în aer liber, la mare, la piscină", a explica Tudor Ciuhodaru.

