Medicul Tudor Ciuhodaru: Soluția pentru a putea reveni la viața de dinainte de pandemie este ca românii să beneficieze de teste rapide și gratuite. România e codașă la testare în Europa

Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat luni seară în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1 TV că singura soluție pentru a ține pandemia de COVID-19 sub control este implementarea unui program de testare rapidă și gratuită și în România, așa cum se întâmplă în alte țări europene.



"Singura opțiune pentru a putea reveni la viața de dinainte de pandemie este ca toți românii să poată beneficia de testele rapide și gratuite. A fost adoptată noua strategie de combatere a coronavirusului la nivel european și se aplică în Germania, acum. Acolo, obiectivul este ca pe la începutul lunii aprilie, toată populație, peste 80 de milioane de locuitori să poată să poată fi testată regulat și gratuit, iar strategia. Va pot întreba doar retoric de ce la un an de la debutul pandemiei nu avem nici dorința și nici putință de a face aceste teste în sistemul sanitar de stat, pentru că nu toată lumea are în buzunar 100 de euro, de ce în școli au fost utilizate doar 0,34% din testele distribuite, de ce au interzis comercializare a testelor rapide rapide în farmacii la un moment dat, de ce vaccinarea e gratuită, dar testarea e pe bani grei. România e pe un loc codaș în Europa în ceea ce privește testarea", a spus medicul.

