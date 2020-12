Valeriu Gheorghiță a explicat cum va fi repartizat vaccinul: MAPN și MAI vor asigura distribuția de la nivelul Centrului Național de Stocare și cele șase centre reginoale, către centrele de vaccinare din fiecare județ

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale anti-COVID din România, a explicat, în direct pe B1 TV cum va fi transportat și distribuit în țară vaccinul împotriva COVID-19. Gheorghiță a discutat despre colaborarea pe care Ministerul Sănătății o va realiza cu Ministerul Afacerilor Interne și MAPN pentru a putea fi transportat serul de la Bucurelti, către centrele din fiecare județ.

„Ministerul Apărării Naționale, prin logistica proprie, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății va asigura distribuția de la nivelul centrului național de stocare, Institutul Cantacuzino și cele șase centre reginoale de stocare din Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța și Craiova, către centrele de vaccinare din fiecare județ, din fiecare localitate în care vor fi înființate aceste centre.

Adică se va face o avizare pe dispozitive de distribuție pe un anumit tip de lanț de frig, această avizare va fi obținută de la nivelul Agenției Naționale a Medicamentului, cu respectarea tuturor reglementărilor care trebuie să facă dovada respectării temperaturilor optime de transport și se va realiza efectiv procesul.

Este evident pentru toată lumea că este un efort foarte mare, dar pe care cred că prin implicarea nemijlocită și colaborarea instituțională foarte bună, care până la acest moment a funcționat foarte bine vom reuși să facem față acestei provocări”, a declarat medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, în România, pentru B1 TV.

