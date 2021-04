Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță a spus marți că se fac pregătiri în marile orașe pentru operaționalizarea centrelor de vaccinare de tip drive-through:

“În mod deosebit în marile aglomerări urbane. Sunt deja județe care sunt în faza avansată de organizare a acestor tipuri de activități. De semenea, și la nivelul Capitalei vom organiza cel puțin un astfel de centru. Detaliile vor fi prezentate când vor fi finalizate”, a spus medicul Valeriu Gheorghiță.

