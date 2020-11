Medicul Valeriu Gheorghiţă: Au început pregătirile pentru campania de vaccinare anti-COVID-19 / Unde vor fi depozitate dozele, cum se va realiza transportul și cine are prioritate (VIDEO)

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare anti-COVID-19, medicul Valeriu Gheorghiţă, a declarat vineri seară, pentru B1 TV, că e posibil ca primele doze de vaccin să nu ajungă în România luna viitoare, ceea ce înseamnă că, în ianuarie 2021, vom primi o tranșă dublă. Medicul a explicat apoi cum vor fi transportate dozele, unde vor fi depozitate, cum se va realiza efectiv campania de vaccinare și cine va avea prioritate.

Întrebat dacă există posibilitatea ca primele doze de vaccin anti-COVID-19 să nu ajungă, totuși, în decembrie, medicul a răspuns: „Există, evident, și această posibilitate, pentru că totul depinde de momentul în care un anumit producător va primi aprobare de punere pe piață de a Agenția Europeană a Medicamentului. Azi am aflat cu toții vestea că Pfizer și BioNTech au depus documentația pentru avizare condiționată de la FDA pentru utilizarea în Statele Unite, însă avizarea condiționată nu e unul și același lucru cu aprobarea de punere pe piață. Ea se face sub anumite reglementări. Pentru Agenția Europeană a Medicamentului, noi așteptăm o aprobare de punere pe piață, tocmai pentru a putea începe campania de vaccinare”.

„Practic, tranșa din decembrie se reportează pentru ianuarie și vom avea o cantitate dublă”, a mai precizat Valeriu Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.