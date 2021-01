Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei din România, s-a vaccinat anti-COVID la Spitalul Militar (VIDEO)

În această dimineață, medicul Valeriu Gheorghiță s-a vaccinat împotriva COVID-19 cu prima doză a serului de la Pfizer și BioNTech, utilizat în prezent pentru imunizarea populației din țara noastră. În următoarele 15 minute, el va rămâne în centrul de vaccinare, sub supravegherea medicilor, pentru a vedea dacă este cazul de reacții adverse.

Dintre cele puțin peste 25.000 de cadre medicale care au fost vaccinate până acum au fost doar 47 de reacții adverse, minore, după cum susțin specialiștii. Au fost semnalate 8 reacții care au avut loc chiar imediat după ce a fost administrat vaccinul, fiind vorba despre o ușoară durere în zona administrării și inclusiv reacții alergice sau cefalee ori febră, toate fiind reacții adverse minore.

Până în prezent nu a fost raportat un număr foarte mare de medici care a dorit să se imunizeze. Valeriu Gheorghiță a dat asigurări că în România, tot mai multe cadre medicale se vor vaccina. Din datepe pe care le avem știm că în spitalele COVID, doar 70% din cadrele medicale și-au exprimat dorința de a se vaccina.

