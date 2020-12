Medicul Valeriu Gheorghiță: Dacă ne vaccinăm anti-COVID, nu ne îmbolnăvim într-un procent de peste 95%, adică nu facem nicio manifestare clinică a bolii. Nu se știe în ce măsură vaccinul previne infecția asimptomatică (VIDEO)

Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-coronavirus a explicat miercuri seară, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că vaccinul are o eficacitate de aproximativ 95% în prevenirea infecției cu SARS-CoV-2, însă deocamdată nu se știe cu exactitate în ce măsură acest tip de vaccin previne și infecția asimptomatică.

”Din toate datele prezentate în studiile clinice, vorbim despre o eficacitate de peste 94-95% pentru prevenirea îmbolnăvirii prin această infecție, adică a îmbolnăvirii simptomatoce, a bolii care se manifestă cu anumite simptome. Încă nu știm dacă acest tip de vaccin previne și infecția fără boală simptomatică. Foarte probabil că această infecție este mult redusă ca risc, dar nu putem spune, în momentul de față, în baza datelor existente, dacă într-adevăr o persoană va fi protejată și față de infecția cu acest virus sau doar față de boala simptomatică. De exemplu, în poliomielită este fix același principiu. Vaccinarea antipoliomielitică cu virusul inactivat, administrat intramuscular previne îmbolnăvirea, dar nu previne întru totul circulația acestui virus, adică omul intră în contact cu acest virus, dar nu dezvoltă boala. Pe noi, în ultimă instanță, ne interesează să protejăm orice persoană față de îmbolnăvirea manifestă clinic, față de consecințele negative ale pandemiei, să nu mai avem oameni care se internează, să nu mai avem oameni care, din păcate, își pierd viața”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

Întrebat, concret, dacă o persoană vaccinată anti-COVID-19 se poate îmbolnăvi și poate transmite virusul mai departe, medicul a răspuns: ”Dacă ne vaccinăm, nu ne îmbolnăvim într-un procent de peste 95%, adică nu facem nicio manifestare clinică. Repet, în baza datelor științifice existente la momentul actual, nu știm în ce măsură acest tip de vaccin previne și infecția asimptomatică. Chiar asumând faptul că s-ar putea produce acest tip de infecție asimptomatică, prin faptul că organismul are anticorpi, încărcătura virală va fi semnificativ mai scăzută decât la o persoană asimptomatică prin boală naturală, și atunci riscul de transmitere este incomparabil mai redus. Deci, din punct de vedere epidemiologic, impactul va fi unul foarte, foarte mic”.

În aceeași intervenție, Valeriu Gheorghiță a explicat că până la finalul acestui an, România va primi o tranșă simbolică de 10.000 de doze de vaccin împotriva noului coronavirus, care vor fi folosite pentru vaccinarea a 5.000 de persoane din rândul cadrelor medicale din spitalele COVID.

"Următoarea tranșă - peste 100.000 de doze, care se livrează săptămânal. Pentru ianuarie, vorbim de aproape 600.000 de doze, deci 300.000 de persoane din sistemul medico-social. În februarie vorbim de aproape un milion de doze. În etapa a doua intră personalul la risc cei peste 65 de ani cei care au boli cronice. În a treia etapă - 5 milioane de persoane", a explicat Gheorghiță.

