Coordonatorul campaniei de vaccinare,medicul Valeriu Gheorghiță, a declarat joi că o durere de cap care persistă, dar care nu crește în intensitate după vaccinare cu AstraZeneca este foarte probabilă să nu fie cauzată de un eveniment trombotic.

Cu toate acestea Valeriu Gheorghiță precizează că este important ca persoanele care semnalează astfeld e simptome să se prezinte la medic pentru un consult:

“Evoluția unei tromboze de sinus venos cerebral este spre agravare dacă nu beneficiază de diagnostic și de tratament corespunzător.

Tocmai de aceea o durere de cap care persistă, care nici nu dispare, nici nu se amplifică, este foarte probabil să nu fie cauzată de un eveniment trombotic cerebral, însă este important să solicităm un consult medical pentru lămurirea cauzelor acelor simptome și în funcție de diagnostic se va vaccina sau nus e va vaccina”.

Medicul Valeriu Gheorghiță a enumerat care sunt simptome și primele semne asociate cu cazurile de tromboză:

"Dificultățile de respirație, durere în piept, umflături ale membrelor inferioare, dureri abdominale persistente, anumite simptome neurologice - aș vrea să menționez durerea de cap intensă care nu cedează la tratamentele obișnuite și care se poate asocia cu tulburări de vedere sau cu mici pete de sânge în afara locului de administrare.

Aceste elemente care apar în primele 14 zile de la administrarea vaccinului sunt semne care trebuie să conducă persoana respectivă să apeleze la medic.

Fac un apel către specialiștii din domeniul medical să raportăm atent și să le raportăm atât la nivel de România, cât și la nivel de UE".

LISTA cu simptomele la care pacienții vaccinați cu AstraZeneca trebuie NEAPĂRAT să fie atenți. Nu e de glumă!

