Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a precizat că datele nu indică în acest moment o scădere a intenției românilor de a se vaccina împotriva COVID-19:

“Nu cred că este o scădere a interesului pentru vaccinare. Scăderea numărului de persoane din lista de așteptare se datorează faptului că o persoană care nu confirmă programarea este eliminată din listă tocmai pentru a facilita notificarea celorlalte persoane.

Acesta ar fi un aspect. Un al doilea aspect, faptul că se întrevede posibilitatea de vaccinare prin intermediul medicilor de familie, foarte probabil că a determinat o mare parte dintre persoane să mai aștepte posibilitatea de a se vaccina la medicul de familie. Din punctul nostru de vedere nu există o scădere a intenției de vaccinare. Datele sociologice arată o intenție de cel puțin 50%” , a precizat medicul Valeriu Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.