Medicul Valeriu Gheorghiță a precizat joi că 70% dintre persoanele programate cu seruld e la AstraZeneca au continuat să se vaccineze cu acesta, în ciuda suspiciunilor care au planat în ultimele zile referitor la cazurile de tromboză:

“70% dintre cei care s-au programat la vaccinare s-au prezentat și s-au vaccinat cu vaccinul de la AstraZeneca. Există un procent de 30% care au decis amânarea acestei vaccinări, fapt de înțeles, suntem empatici cu îngrijorarea pe care o parte dintre persoane o au.

Este un lucru firesc în contetul actual, datoria noastră este să explicăm exact ceea ce știm în momentul de față, avem o transparență totală în tot ceea ce cunoaștem darîn același timp trebuiesă spune ceea ce nu știm și mai așteptăm răspunsur”, spune medicul Valeriu Gheorghiță.

Acesta precizează că scandalul privind vaccinurile de la AstraZeneca nu va împiedica România să își atingă obiectivele de vaccinare, pentru că există doze suficiente de la celelalte companii. Totuși, mediul Valeriu Gheorghiță atrage atenția că este importatn să fie folosite toate vaccinurile disponibile:

“Nu se pune problema să nu se poată atinge obiectivul de vaccinare, pentru că vom avea suficiente doze de la celelalte companii care să asigure îndeplinirea acelui obiectiv. Acest lucru nu înseamnă că nu putem folosi toate vaccinurile disponibile în toate aceste zile în care au existat informații pro și contra. Există un număr important de persone care doresc să s evaccineze și se programează la vaccinare cu vaccinul de la AstraZeneca. Tocmai de aceea cred că este improtant să transmitem un mesaj cât se poate de clar, în cazul în care apar aceste evenimente, omul să știe ce are de făcut, unde să apeleze”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.