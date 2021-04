Medicul Valeriu Gheorghiță a precizat marți că 95% dintre persoanele programate pentru rapel cu vaccinul AstraZeneca s-au prezentat la centrele de vaccinare. Acesta a subliniat faptul că pentru celelalte persoane nu există posibilitatea efectuării unui vaccin cu doze care au la bază altă tehnologie:

“Pot să vă dau exemplul ilei de ieri, peste 95% din cei programați la rapel s-au prezentat. Reamintesc faptul că bună parte dintre persoane au avut posibilitatea să facă rapelul chiar înainte de săptămâna opt. Din diverse motive și procentul este nesemnificativ. Poate sunt persoane care au dezvoltat infecția cu Sar- Cov-2. Noi apreciem în baza datelor înregistrate în iua precedentă un număr optim de persoane care s-au programat pentru a doua doză șic red că a fost decizia înțeleaptă.

Rapelul cu alt vaccin nu este în momentuld e față susținut de dovezi științifice. OMS a precizat că nu avem o bază științifică pentru a recomanda asocierea de vaccinuri care folosesc tehnologii diferite. Astăzi nu avem un fundament științific pentru a lua o astfel de decizie.

Referitor la momentul când ar putea să se revaccineze, nu există un astfeld e moment. Probabil, un interval de trei sau șase luni este rezonabil”, a explicat medicul Valeriu Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.