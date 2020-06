Medicul Virgil Musta: "O explozie incontrolabilă a numărului de cazuri de COVID-19 ne poate readuce rapid în situaţia pe care am reuşit să o evităm acum 2-3 luni"

Renumitul medic Virgil Musta, de la Spitalul Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara, atrage atenția într-un mesaj publicat pe Facebook că data de 15 iunie când ar trebui să intre în vigoare noi măsuri de relaxare a restricțiilor reprezintă un moment de referință în lupta cu pandemia. Totodată el a precizat că răbdarea multo români și-a atins limitele și că mulți nu mai doresc să respecte regulile de igienă încurajați de teorii ale conspirației.

”Nu se poate să avem o memorie aşa de scurtă! Haideţi să privim şi să tratăm lucrurile şi faptele cât mai echilibrat, aşa cum am încercat să fac de fiecare dată, pe toată perioada de până acum a acestei pandemii. 15 iunie devine o nouă bornă, un nou pas în procesul de revenire spre normalitate. Răbdarea multora pare să nu mai existe, iar teoriile vehiculate tot mai mult legate de inexistenţa virusului alimentează dorinţa unora de a nu mai respecta regulile minime rămase în vigoare (mască şi distanţare în spaţii închise, precum şi spălarea regulată a mâinilor). Nu se poate să avem o memorie aşa de scurtă! Faptul că în România evoluţia pandemiei a rămas sub control şi s-a reuşit evitarea unei catastrofe, nu ne dă dreptul să uităm perioada din martie –aprilie în care Italia, Spania şi alte ţări aveau spitalele total depăşite, secţiile de terapie intensivă pline, iar oamenii contaminaţi mureau pe capete pentru că mulţi nu mai aveau loc în spitale. Aceasta a fost o realitate ce nu poate fi negată, cei care şi-au pierdut pe cei dragi în acele zile sunt mulţi şi sunt reali. Sigur că majoritatea celor care au facut forme grave erau persoane în vârstă sau cu alte boli, dar aceste persoane, pentru că s-au îmbolnăvit multe în acelaşi timp, cu forme severe, au ajuns să facă imposibilă tratarea tuturor celor care aveau nevoie de îngrijire specială la ATI, iar acest lucru a condus la un număr mare de decese atunci”, a scris medicul Virgil Musta pe Facebook.

Acesta a precizat că în România a putut fi evitată o situație catastrofală precum cea din Italia, Spania sau Marea Britanie datorită unor măsuri dure luate la timp. Totodată el a subliniat că este necesar ca din punct de vedere economic să se continue măsurile de relaxare, însă cu multă atenție.

”Pentru că am avut unui decalaj de câteva săptămâni, la noi s-au luat rapid măsuri dure, dar s-a dovedit că nu am ajuns în situaţia acelor ţări, mult mai bine puse la punct medical decât noi. Adică s-a evitat contaminarea în masă, într-un interval scurt de timp, în special în rândurile persoanelor cu risc. Am vrut să reamintesc aceste lucruri, pentru a nu uita de unde am plecat şi de ce s-au luat măsurile frustrante pentru toată lumea. Din punct de vedere economic, dar nu numai, este absolut normal să continuăm etapele de relaxare a măsurilor, dar cu cap, pentru că o explozie incontrolabilă a numărului de cazuri ne poate readuce rapid în situaţia pe care am reuşit să o evităm acum 2-3 luni”, mai scrie Musta.

Avertismentul renumitului medic Virgil Musta privind noile cazuri de COVID-19

Medicul mai precizează că revenirea la o nouă blocare a activității în contextul creșterii caurilor zilnice ar putea fi evitată prin responsabilitatea fiecărui român în ceea ce privește respectarea regulilor de igienă și de distanțare socială.

”Masca şi distanţa în spaţii închise, precum şi spălarea mâinilor nu sunt măsuri greu de pus în practică, iar ele trebuie respectate în continuare. Se observă o creştere a numărului de cazuri în ultimile zile. Era de aşteptat o anumită creştere. Nu trebuie sa ne speriem, nu trebuie sa intram în panică. Tot ce trebuie să facem este să rămânem responsabili în respectarea celor de mai sus pentru că astfel această creştere poate rămâne controlabilă, iar anumite focare vor putea fi izolate, prin măsuri speciale locale sau sectoriale. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, creşterea exponenţială observată acum câteva luni în Italia (dau mereu acest exemplu şi pentru că avem mulţi români care au legătură directă cu această ţară greu încercată), dar şi mai recent în Brazilia, India şi alte ţări se va putea întâmpla şi la noi, iar acest lucru ar impune din nou măsuri foarte dure”, consideră medicul de la Timişoara.

România a sărit de 300 noi cazuri de coronavirus, cel mai mare număr înregistrat după 8 mai

Potrivit celor mai recente date furnizate de către Grupul de Comunicare Strategică, prezentate duminică, în ultimele 24 de ore au fost confirmate încă 320 de infectări, fapt ce duce numărul total la 21.999, cea mai mare valoare de cazuri noi înregistrată din 8 mai.

Tot în ultima zi au decedat 16 pacienți COVID-19, bilanțul victimelor ajungând astfel la 1.410.

Momentan, sunt 15.719 de oameni declarați vindecați, dar 165 sunt internați în secțiile de Terapie Intensivă. Aproape 2.000 de persoane sunt în carantină instituționalizată și circa 97.700 în izolare la domiciliu.

De la izbucnirea crizei, la nivel național au fost prelucrate peste 560.500 de teste. În Diaspora, 3.393 de conaționali au fost testați pozitiv cu COVID-19. Au decedat 114 și s-au vindecat 29.