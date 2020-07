Medicul Virgil Musta, despre numărul mare de infectări cu Covid-19: Riscul este să ajungem în situația să nu mai avem locuri în spitale. Se va face o triere a pacienților (VIDEO)

Ziua şi recordul negativ pentru România. Ultimul raport publicat de Grupul de Comunicare Strategică ne pune serios pe gânduri. 614 români au fost testaţi pozitiv în ultimele 24 de ore, un nou record absolut de la izbucnirea pandemiei. De asemenea, cu datele publicate astăzi, România a ajuns la 30.789 de cazuri de Covid-19. Medicul Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a declarat pentru B1 TV că, dacă numărul de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 va crește în același ritm, se va ajunge la trierea pacienților care vor fi salvați în spitale.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Cum arăta Angela Similea în tinerețe. Cele mai frumoase poze cu îndrăgita cântăreață româncă (GALERIE FOTO)