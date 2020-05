În ediția de duminică a emisiunii "Dosar de politician", moderată de Silviu Mănăstire, a fost prezentat cazul unui pacient în vârstă de 30 de ani, internat în Timișoara la Spitalul Victor Babeș, care de aproape o lună este infectat de coronavirus, fără a se trata. "Acesta este asintomatic și nu reușește să scape de această boală. Este testat în mod regulat și nu i se dă drumul din spital pentru că nu se vindecă", a precizat moderatorul emisiunii Silviu Mănăstire.

Pacientul a intrat în direct și a declarat că a fost depistat cu noul coronavirus pe 15 aprilie. "Am fost testat și am fost declarat pozitiv. Nu am niciun simptom. Nu știe nimeni să dea o explicație. Iau două pastile, una dimineața și una seara. Nu știu ce mi se prescrie. Nu este voie de sus să se spună ce tratament se dă. Și părinții mei sunt internați de o lună și își bat joc de ei. Sunt testat la fiecare patru zile. Abia astăzi mi-a venit testul negativ. Până acum am fost anunțat doar prin telefon și mi-au spus că e pozitiv trebuie să mai stau", a declarat pacientul.

Medicul Virgil Musta, despre cazul pacientului din Timișoara care nu se vindecă de COVID-19

Medicul Virgil Musta, responsabil pentru coordonarea secției COVID-19 de la Spitalul Victor Babeș, a declarat că pacientul trebuie să rămână în spital pentru că așa precizează legea în vigoare pentru pacienții asimptomatici:

“Conform protocolului național și al legilor în vigoare, toți pacienții, indiferent că sunt asimptomatici sau simptomatici, dacă sunt COVID pozitivi avem obligația să îi izolăm în spital sau în spitalele de suport, dacă spitalul nostru nu ar mai avea locuri. Ei sutn introduși pe terapie dacă sunt simptomatici, dacă sunt asimptomatici nu beneficiază d eterapie, ci doar de izolare într-o instituție COVID. Cei care sunt simptomatici beneficiază de tratament, în funcție de schema de terapie, 14 zile. Dacă nu s-au negativat urmează să facem teste din trei în trei zile pentru a vedea momentul în care se negativează. Facem externarea dacă sunt două teste negative. Dacă noi nu respectăm regulile avem dosare penale. ”

Marea majoritate a pacienților se vindecă în 8-10 zile

Întrebat despre alți pacienți asimptomatici care nu se tratează de COVID-19 deși a trecut mai bine de o lună de la diagnostic, medicul a răspuns: "Studiile clinice arată că în media a 28 de zile pacienții se negativează, dacă merg într-o formă obișnuită de boală. Legea nu ne permite să facem externări decât dacă avem două teste consecutive negative.

Marea majoritate a pacienților se vindecă în 8-10 zile. 10% depășesc 2 săptămâni iar mai mult de o lună nu am avut pacienți care să rămână în spital. Aceste cazuri sunt mai rare. Există peste tot acel procent de oameni care se negativează mai greu", a spus medicul.

"Protocolul spune că la tratamentul cu un anumit medicament, prima testare se face la 10 zile, conform protocolului terapeutic. Dacă avem două teste negative, pacientul pleacă acasă. Am constatat că pacienții nu se negativează a doua sau a treia zi. De aceea facem testele o dată la trei zile. În aceste trei zile există șansa să se negativeze", a mai spus medicul Virgil Musta.