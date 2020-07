Medicul Virgil Musta: Foarte probabil, numărul cazurilor de COVID-19 va crește. Vom avea neplăcuta surpriză ca în fiecare zi să vedem un nou record. În unele zone ale țării, sistemul de sănătate nu va face față (VIDEO)

Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, avertizează că este foarte probabul ca în următoarea perioadă, România să înregistreze, în fiecare zi, un nou record al infectărilor cu noul coronavirus. Asta în condițiile în care bilanțul anunțat sâmbătă de autorități arată că într-un interval de 24 de ore, la nivel național, au fost confirmate 698 de noi îmbolnăviri, acesta fiind cel mai mare număr de cazuri de la debutul epidemiei de COVID-19 în România. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, medicul Virgil Musta a atras atenția asupra faptului că, odată cu creșterea numărului de infectări, va crește și presiunea asupra sistemului de sănătate care, în unele zone ale țării, ar putea ajunge să nu mai facă față situației.

”Foarte probabil că numărul cazurilor va crește, vom avea neplăcuta surpriză ca în fiecare zi să vedem un nou record, ceea ce este un lucru deloc îmbucurător pentru că, în scurt timp, în unele zone ale țării, sistemul de sănătate nu va face față. Spitalele vor fi pline, terapiile intensive vor fi pline și oamenii nu mai au unde să meargă să beneficieze de tratament de specialitate, și mă refer la formele severe, nu la cele ușoare. Asta pentru că nu înțelegem că acele reguli, care nu sunt foarte greu de suportat, sunt neapărat necesare ca să nu ajungem într-o situație dificilă”, a explicat Virgil Musta.

Întrebat cel fel de cazuri sunt internate în acest moment la spitalul din Timișoara, dacă e o diferență față de cele din perioada stării de urgență, medicul Virgil Musta a răspuns: ”Sunt pe același trend. Dacă înainte erau mai multe cazuri ușoare internate pentru că legea ne obliga să internăm orice caz pozitiv, acum aceste cazuri pot să opteze pentru a se izola la domiciliu și au rămas în spital mai mult cazurile mai severe, formele medii și medii spre severe”.

De asemenea, întrebat cum ar trebui să gestioneze medicii situațiile în care pacienți cu COVID-19 care au forme medii ale bolii solicită să părăsească unitățile medicale pentru că, în acest moment, nu există o lege prin care ei să poată fi obligați să rămână în spital, Virgil Musta a precizat: ”Aceste persoane trebuie să fie în legătură cu medicul de familie, iar în momentul în are starea se înrăutățește și chiar devine gravă să le recomande, totuși, să se interneze în spital. Problema este, însă, că s-ar putea să fie prea târziu, din două motive: locurile din spital să fie deja ocupate și experiența mea de până acum a arătat că, că cât prindeam boala într-o fază mai ușoară, incipientă, evoluția este mai bună. Dacă surprindeam boala într-o fază severă, evoluția era dificilă, de obicei pacienții ajungeau la terapie intensivă și parte din aceștia decedau”.

Totodată, medicul a precizat că nu este recomandat ca persoanele care suspectează că ar putea fi infectate cu noul coronavirus, dar nu vor să se interneze, să se trateze singure acasă.

”În niciun caz să se trateze din proprie inițiativă pentru că nu au cunoștințele necesare ca să poată să beneficieze de un tratament bun. În plus, aproape toate medicamentele sunt și toxice și riști mai mult să te intoxici decât să evoluezi bine. Recomand ca aceste cazuri să consulte măcar medicul de familie și el îi va da o terapie mult mai competentă, dar oricum nu vor putea beneficia de terapia antivirală pentru că acesta se găsește doar în spital. (...) Situația este destul de complicată și, dacă nu respectăm regulile, va scăpa de sub control. Este singura soluție, la ora actuală, ca măcar individual, cei care nu doresc să se îmbolnăvească și care sunt responsabili și solidari cu prietenii, cu familia, să respecte regulile. Dacă le respecți ai o șansă”.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, sâmbătă, că în ultimele 24 de ore, au fost confirmate 698 de noi îmbolnăviri, astfel că numărul total al infecțiilor, la nivel național a ajuns la 32.079. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.613 au fost externate, dintre care 21.414 de pacienți vindecați și 1.793 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare și 406 pacienți externați la cerere cu test pozitiv. În acest moment, 239 de pacienți sunt internați în secțiile de terapie intensivă. În același timp, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate și 24 de noi decese în rândul persoanelor diagnosticate cu COVID-19, bilanțul total al victimelor, la nivel național, ajungând astfel la 1.871.

