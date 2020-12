Medicul Virgil Musta: Noua tulpină de SARS-COV-2 creează premisele unui al treilea val, cu o transmitere intensă, foarte greu de stăpânit

Virgil Musta, medicul epidemiolog de la Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara, a vorbit, luni dimineață, într-o intervenție telefonică în platoul B1 Tv, despre noua tulpină a SARS-COV-2, care a început să se răspândească în Europa.

Specialistul este de părere că acest val poate fi ținut sub control, datorită faptului că s-au impus măsuri dure în ceea ce privește circulația persoanelor între state, însă ar putea avea consecințe devastatoare, având în vedere că sistemele de sănătate sunt suprasolicitate.

"Noua tulpină creează premisele unui al treilea val, ceea ce face ca sistemele de sănătate, care sunt deja sub o presiune deja foarte mare, să nu mai facă față, de aceea este necesar să se ia măsuri din fașă, pentru a nu se ajunge la o contagiozitate foarte mare.

Este cu cunoscut în știința medicală că virușii suferă mai multe mutații, dar de obicei acestea sunt minore. S-au mai descoperit pe parcursul acestui an mai multe mutații, dar care se pare că nu au influențat nici patogenitatea, nici contagiozitatea acestui virus.

În această situație sunt două mutații a proteinei care fixează virusul de celulă și permite intrarea în celulă și crește contagiozitatea și transmisibilitatea bolii.

Apare o transmitere intensă, foarte greu de stăpânit pentru că vin în același timp cu un un număr de cazuri severe și critice care necesită internare în terapie intensivă și deja locurile sunt limitate" a explicat epidemiologul.

