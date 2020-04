Medicul Virgil Musta, şef de secţie la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş”, a declarat pentru B1 TV într-o intervenție în direct în timpul emisiunii „Se întâmplă acum” că persoanele infectate cu noul coronavirus care sunt carantinate în propriile locuințe pot genera o creștere a cazurilor de COVID-19, în condițiile în care transmit boala celorlalți membri ai familiei.

“Închiderea în casă face ca o persoană contaminată să contamineze și pe ceilalti din casă. Statistica arată altfel însă: chinezii au reușit să stăpânească pandemia pentru că orice persoană depistată a fost internată în spital sau în zone de carantinare. Același lucru s-a făcut în Italia, chiar în Lombardia. La un moment dat regiunea Veneto avea un procent mai mic de îmbolnăviri decât celelalte regiuni, pentru că ei tot ce depistau izolau în centre”, a declarat medicul Virgil Musta.

La rândul său, medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș” a declarat că o persoană contaminată poate infecta cu ușurință restul membrilor familiei dacă este izolat în locuință:

“O persoană care e contaminată și aduce virusul din interior foarte probabil îmbolnavește și restul familiei. La noi nu se va întampla așa ceva. La noi se discută in comisia Ministerului Sănătatii care se ocupă de COVID-19, ca in situatia in care spitalele nu mai au locuri, este supraaglomerat spitalul, persoanele cu simptomatologie ușoară sau fără pot să fie tratate la domiciliu. Asta a fost o primă fază de discuție. Faza următoare s-a spus că se caută soluții ca aceste persoane să fie cazate în altceva decât spitale, unde spitalele să transfere o parte din personal, nu permanent, dar să fie urmărit. În niciun caz nu se va trimite o persoană pozitivă în familie”, a precizat Emilian Imbri.

Ce spun specialiștii despre existența a două tipuri diferite de COVID-19

De asemenea, cei doi specialiști au negat faptul că ar putea să existe două forme de coronavirus: unul mortal și unul mai blând așa cum susțin unii cercetători.

“Nu poate exista din punctul meu de vedere. Nu s-a vazut pana acuma. Exista forme mai usoare de boala, forme mai severe, in funcție de ce afecțiuni au pacienții. dar nu cred ca exista virus mai cuminte sau mai agresiv sau mai nervos. nu poate sa existe asa ceva”, a declarat Emilian Imbri.

La rândul său EmVirgil Musta a negat această variantă:

“Este un virus care este mai agresiv sau mai putin agresiv in functie de reactia organismului la acest virus. Fiecare persoana are propria reactie la infectie. dar pot fi niste variante cu mici modificari care in niciun caz acestea sa creeze un virus mortal sau nu”, a declarat medicul Virgil Musta.