Medicul Virgil Musta povestește cum au descoperit că măștile purtate în spital erau neconforme: Au căzut filtrele când medicii erau lângă pacienți în ATI (VIDEO)

Zece percheziții au loc în București și în județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, într-un dosar penal de înșelăciune, privind achiziționarea unor măști de protecție care ar fi fost falsificate. Astfel, zeci de mii de măști contrafăcute ar fi ajuns în spitalele COVID din România.

Unul dintre spitalele care oferea asitență pacienților bolnavi de COVID-19 și a primit un lot de măști neconforme este și Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Medicul Virgil Musta a explicat, pentru B1 TV, faptul că personalul medical din cadrul unității medicale s-a numărat printre primele persoane care a remarcat că măștile purtate sunt contrafăcute. Musta a povestit că ei au fost și primii care au sesizat problema.

Medicul Virgil musta, despre măștile neconforme:

„Am fost primii care am sesizat că aceste măști au o problemă, pentru că la doi colegi de-ai noștri au picat filtrele în timp ce se aflau la pacienți, iar apoi am luat să analizăm măștile și am sesizat că filtrele se desprind foarte ușor, motiv pentru care noi nu am mai utilizat nicio mască din lotul respectiv.

Persoanele care au seisizat și care au ajuns la pacient, în ATI și pe secție fără filtru nu au făcut boala. Este un lot care a ajuns printr-o licitație publică, un lot de 15.000 de măști.

Medicii au fost foarte vigilenți și și-au dat seama că respiră mult mai ușor cu masca. Atunci cu ieși afară și au constat că nu mai aveau filtru care trebuia să filtreze aerul expirat”, a declarat medicul Virgil Musta, pentru B1 TV.

Riscurile când porți o mască contrafăcută

Medicul Virgil Musta, din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara a explicat care sunt riscurile, atunci când o persoană poartă o mască neconformă.

„Protecția e aproape egală cu zero, pentru că această mască, cel puțin în neconformitatea ei, filtrul crea o breșă între persoana bolnavă și persoana de contact, riscând să se contamineze.

Masca îți acoperă totuși o parte din față, doar că nu era protecția care trebuia să se asigure, pentru că erau măști FFP2, deci cu protecție mare” a mai adăugat medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara.