Medicul Virgil Musta: Suntem pe o pantă ascendentă a acestei pandemii de Covid-19. Spitalele încep să se umple (VIDEO)

Avem parte de o nouă creștere a numărului de cazuri de coronavirus. Alte 641 de noi îmbolnăviri au fost raportate, miercuri, bilanțul ajungând la 34.226, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică. În ultimele 24 de ore, au fost făcute 18.440 de teste. De asemenea, în ultima zi au fost raportate 21 de decese din cauza COVID-19. În acest context, medicul Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a declarat, miercuri, pentru B1 TV că România se află pe o pantă ascendentă a epidemiei de Covid-19 și trebuiesc luatre măsuri stricte pentru a stopa creșterea noilor cazuri de coronavirus.

“Eu cred că suntem în continuare pe o pantă ascendentă a acestei pandemii, din păcate. Datele și cifrele devin îngrijorătoare pentru că spitalele încep să se umple. Nu prea mai avem locuri, iar secțiile de terapie intensivă sunt pline, iar în scurt timp vom avea o problemă de sănătate publică din cauza faptului că spitalele și sistemul de sănăptate vor fi sufocate de acest număr mare de cazuri. Cel puțin în anumite zone ale țării.

Medicul Musta mai spune că, după părerea sa, panta ascendentă nu se va opri la cele aprope 700 de cazuri și susține că este nevoie de măsuri stricte și de respectarea regulilor de bază: spalatul mâinilor, păstrarea distanțării fizice de 1,5 – 2 metri și purtarea măștii de protecție.

Cu privire la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta afirmă că, dacă până în urmă cu trei săptămâni exista o internare nouă pe zi, acum sunt tot mai multe cazuri, fiind deja internați 50 de pacienți cu Covid-19, cinci aflându-se la terapie intensivă.

“Astăzi cred că s-a depășit numărul de 20, ceea ce devine îngrijorător pentru noi am deschis o parte din Secția de Infecțioase pentru pacienții non-Covid și astăzi suntem nevoiți să ne reîntoarcem și să o transformăm în secție Covid, lăsând doar un mic compartiment pentru pacienții non-Covid.”, a mai spus Musta.

Medicul timișorean mai precizează că a observat o schimbare în privința pacienților care se prezintă la spital cu giagnosticuld e Covid-19.

“Am constatat că sunt pacienți cu vârste mai tinere care fac forme mai severe decât în prima parte a pandemiei. Nu îmi dau seama dacă aceste forme mai severe sunt din cauza faptului că nu sunt descoperite la timp”, a mai spus Virgil Musta.

