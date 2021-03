Medicul Virgil Musta: Tulpinile COVID care circulă la ora actuală fac ca evoluția bolii să fie mai rapidă, spre forme severe. Spitalele nu vor face față unui număr de cazuri foarte mare (VIDEO)

Medicul Virgil Musta, șeful Secției de boli infecțioase de la Spitalul "Victor Babeș" din Timișoara, a explicat, luni seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat' de pe B1 TV, faptul că mutațiile pe care le-a suferit noul coronavirus în ultima perioadă dau simptome mai grave decât în mod obișnuit, însă nu faptul că oamenii apelează la testele rapide cumpărate din farmacii este principala problemă care duce la propagarea virusului.

"Multă lume are posibilitatea să-și cumpere teste din farmacie, se testează, rămân acasă și speră că vor trece cu bine peste boală. Din păcate, se pare că tulpinile care circula la ora actuală, în afara faptului că sunt mai contagioase, s-ar putea să fie și mai patogene, ceea ce face ca evoluția bolii sa fie mai rapidă, spre forme severe, iar cu acest lucru ne confruntam noi în acest moment. Bătălia cu acest virus nu se câștiga în spital, ci în comunitatea. Trebuie să înțelegem că spitalele nu vor face față în momentul în care numărul de cazuri este foarte mare, n-au făcut nici în străinătate", a spus medicul.

Întrebat dacă testarea "la liber" este o hibă care permite propagarea noului coronavirus, specialistul a declarat că cel mai important este ca oamenii să fie informați corect în legătură cu evoluția pandemiei.

A fost la un moment dat o discuție între specialiști, când se bănuia că atunci cand se las la liber testarea, oamenii vor ascunde [n.r. că sunt infectați]. Omul dacă vrea nu declară, nici nu se testează, dar nici nu spune că are simptome. Cel mai important este să informam corect populația, să arătam care este situația cu care ne confruntam, care sunt, de fapt, soluțiile pe care noi, specialiștii le vedem și atunci dacă începem transmitem corect, poate vom avea rezultate. Cred ca ne așteptăm din partea autorităților să găsească soluțiile cele mai bune de sănătate publică pentru a limita transmiterea bolii și pentru a obliga oamenii sa respecte regulile",a spus medicul.

