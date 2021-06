Medicul Virgil Musta, de la spitalul Victor Babeș din Timișoara a declarat pentru B1 TV, într-o intervenție în Jurnal, că noua variantă Delta a COVID-19 ar putea să aducă noi restricții în România dacă va exista transmitere comunitară. Acesta a anticipat că în toamnă numărul de cazuri ar putea crește din nou:

“Situația este ușor alarmantă pentru că peste 70 de țări se confruntă cu această tulpină Delta care are o contagiozitate cu 60% mai mare decât contagiozitatea tulpinei engleze, care la rândul ei avea peste 50% contagiozitate peste tulpina din Wuhan. Această tulpină s eva transmite mult mai repede decât celelalte. Pe de altă parte se știe că formelee clinice sunt mai severe cu această nouă tulpină, iar vaccinarea conferă mai puțină imunitate, astfel dacă pentru vaccinul Pfizer 94% dintre persoanele care s-au vaccinat dobândesc imunitate, în situația tulpinei Delta, doar 88%, același lucru se întâmplă și cu celelalte vaccinuri”,a declarat medicul Virgil Musta.

Acesta a atras atenția că noua variantă Delta sau indiană este mai rezistentă la vaccinuri, ceea ce nu înseamnă că acestea nu vor conduce la evitarea formelor grave:

“Dacă sunt vaccinați, formele vor fi mai ușoare. Doar că un număr mai mare de persoane care s-au vaccinat riscă să facă boala. Dacă în schimb nu te-ai vaccinat, acolo riscul de a face forme severe este mai mare”, a mai spus Virgil Musta.

Întrebat dacă noua variantă ar putea duce la noi restricții, medicul a răspuns:

“Probabil în momentul când se va constata că apare tulpina și că se va transmite comunitar și în România vor apărea din nou restricțiile. Avem deja un plan de intrare din nou în așertă în cazul înc are apare o nouă tulpină care creează transmitere comunitară. Acest plan presupune ca fiecare instituție să aibă eșalonat care sunt secțiile care vor intra și cum vor intra în funcțiune dacă număruld e cazuri va crește”, a mai spus Virgil Musta.

