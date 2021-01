Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare a oferit noi detalii despre situația centrelor de vaccinare. În acest moment există 659 de centre de vaccinare care își continuă activitatea pentru etapa 1. Pe lângă acestea au mai fost deschise alte aproape 300 de centre de vaccinare. Medicul Valeriu Gheorghiță a precizat că numărul centrelor va crește pe măsură ce numărul dozelor va permite acest lucru:

“Sunt 659 de centre de vaccinare care își continuă etapa întâi pentru efectuarea rapelului și pentru lucrătorii din domeniul sanitar și social și separat de aceste centre sunt cele aproape 300 care deservesc persoanele din etapa a doua.

Pentru aceste 659 de centre este mai relevant numărul de fluxuri de vaccinare. M=aș raporta la cele 487 de fluxuri de vaccinare care sunt pentru etapa a doua, respectiv în acest caz vorbim despre circa 30.000 de persoane noi în fiecare zi.

Conform numărului de doze alocate pentru România vom putea menține acest număr, atâta timp cât vom putea asigura și rapelul persoanelor deja vaccinate. Să nu uităm că am avut persoane din prima etapă, au fost zile în care au fost vaccinate 18.000 de persoane. Din acel moment, în ziua 21, pe lângă cele 18.000 de persoane vor fi celelalte persoane noi. Deci, numărul de persoane vaccinate va fi cu siguranță mai mare. Am menținut în activitate atât centrele din etapa 1 și am adăugat aceste centre pentru etapa 2-a. Vor fi înființate și alte centre de vaccinare pe măură ce dozele vor permite alocarea locurilor pentru programare”, a explicat Valeriu Gheorghiță