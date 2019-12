Alertă în Mehedinţi. Un hoţ de maşini s-a gândit să fure o maşină de Poliţie chiar din curtea instiuţiei. Acesta a fost văzut imediat şi dus din nou în Sediul de Poliţie. Se pare că hoţul ar mai fi furat la începutul lunii o maşină din faţa unui hotel din Turnu Severin, informează B1 TV.

Bărbatul de 48 de ani a furat mașina din curtea Secţiei de Poliţie a comunei Vâju Mare, deși sediul era plin de agenți.

Individul a demarat în trombă în speranţa că nu va fi prins, însă a fost adus înapoi la secție în cel mai scurt timp. A mers 200 de metri și apoi a fost reținut.

Se pare că bărbatul ar mai fi furat în aceeaşi noapte şi o autospecială a Poliției ce se afla parcată ala sediul instituției.

Bărbatul este acelaşi care în urma cu o lună a furat altă maşină din faţa unui hotel din Drobeta Turnu Severin. Acesta a fost prins în timp ce împingea maşina pe şosea către o benzinărie pentru că rămăsese fără benzină.

