Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a anunțat, luni, că va chema la discuții ambasadorii țărilor în care au fost probleme cu votul la alegerile din 26 mai.

„Primul lucru a fost să chemăm la consultări mai multe ambasade, cele în cadrul cărora alegerile s-au desfășurat cu greutate. Cu această ocazie vom discuta, vom analiză cauzele și responsabilitățile și ne vom concentra pe stabilirea unor propuneri de modificare a legii”, a declarat Teodor Meleșcanu.

Ministrul a mai spus că va prezenta o propunere de lege privind votul anticipat prelungit.

