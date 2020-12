Membrii ai aceleiași familii – unul pozitiv, altul negativ. Care ar fi explicația / Beatrice Mahler: Dacă am trecut o dată pe lângă riscul de infectare, nu înseamnă că a doua oară se va întâmpla la fel (VIDEO)

Modul în care se transmite noul coronavirus încă nu a fost stabilit cu precizie și există cazuri de persoane care nu s-au îmbolnăvit, deși au stat în aceeași casă cu persoane infectate cu SARS-CoV-2. Subiectul a fost comentat, miercuri, în direct pe B1 TV, de Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.