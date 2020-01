Cei 25 de membri ai ansamblului folcloric din Mioveni s-au întors, marți, în România, după un turneu de 40 de zile în China, țara afectată de noul coronavirus care a făcut deja peste 100 de victime.

Artiștii au aterizat pe Aeroportul Otopeni în jurul orei 11.30, venind cu o cursă de la Doha. Aceștia au avut parte de un culoar separat, pe aeroport, au fost consultați de medici și au completat un chestionar. Toți cei 25 de membri ai ansamblului vor fi supervizați în următoarele 14 zile, potrivit secretarului de stat din Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, citat de Digi 24.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.