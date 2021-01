Membrii Guvernului se vaccinează miercuri dimineață la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar ”Dr. Carol Davila” din Capitală. Vaccinarea vicepremierilor Dan Barna și Kelemen și a miniștrilor începe la ora 10.00.

UPDATE, 20 ianuarie, ora 10.00 - Vaccinarea membrilor Cabinetului Cîțu a început. Primii care au primit serul anti-coronavirus au fost vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor, ministrul Internelor, Lucian Bode, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Pentru a le fi inoculat serul anti-COVID-19, membrii cabinetului Cîțu vor fi împărțiți în grupe de câte patru persoane, care vor intra la vaccinare la un interval de aproximativ 20 de minute.

Primii patru care se vor vaccina sunt vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

De la începutul etapei a doua de vaccinare, pe 15 ianuarie, au primit serul anti-coronavirus primii patru oameni din stat.

Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu, primii oficiali români care au fost vaccinați

Președintele laus Iohannis a fost vaccinat chiar pe 15 ianuarie, deschziând astfel, simbolic, a doua etapă a campaniei de vaccinare.

„Tocmai m-am vaccinat. Este o procedură simplă. Nu doare. Vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie. Vă mulțumesc! Vă doresc multă sănătate!”, a spus șeful statului după ce a primit vaccinul anti-COVID.

Ulterior, pe 16 ianuarie, a fost vaccinat și premierul Florin Cîțu.

„Foarte, foarte ușoară această vaccinare, chiar nu am simțit nimic. Asta îi spuneam doamnei asistente că nu mi-am dat seama când a făcut vaccinul. De aceea, cred că am şi avut o reacție la final, m-am ridicat, ca nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu şi, bineînțeles, să dau un semnal de încredere pentru toţi românii. Am văzut acest semnal, că românii vor să se vaccineze, şi ieri în interesul de a se înscrie pe platformă, dar orice este nevoie să vină din partea mea pentru a-i convinge pe cât mai mulți români să se vaccineze, voi face. Este important să înţelegem că împreună cu păstrarea măsurilor de restricție în continuare, vaccinul şi tratamentele care apar, doar aşa putem să învingem această pandemie”, a declarat, la rândul său, prim-ministrul.

Șefii celor două Camere ale Parlamentului au fost vaccinați pe 19 ianuarie

Iar marți dimineață au primit serul anti-COVID-19 cei președinții celor două Camere ale Parlamentului, Anca Dragu și Ludovic Orban.

La final, șefa Senatului a spus că se bucură că serul împotriva noului coronavirus a ajuns să fie disponibil atât de curând.

”Mă bucur că am ajuns în această zi în care vaccinul împotriva acestui virus să fie disponibil. Mă bucur că rata de vaccinare a crescut. Am ajuns la 30.000 de vaccinări pe zi. Asta înseamnă că în curând ne putem relua viețile. Putem să ne vizităm familia, să ne îmbrațisăm cu cei apropiați, să reluăm activitățile, să mergem să ne plimbăm, într-un cuvânt să revenim la viața normală. Este un semn bun pentru economia românească și pentru acest nou început de an”, a declarat președinta Senatului.

Iar Ludovic Orban a afirmat că a decis să se vaccineze pentru a-i determina pe români să aibă încredere în acest vaccin.

„Am luat decizia de a mă vaccina în special cu obiectivul de a le arăta românilor că trebuie să aibă încredere în vaccin și în procesul de vaccinare, dar și că vaccinarea cetățenilor români reprezintă singura cale pentru a reveni la o viață normală și a putea relua procesul de creștere economică și pentru a putea să ne reluăm viața în condiții de normalitate. Cred că acestă campanie de vaccinare este funamentală pentru evoluția economică a României”, a declarat Ludovic Orban.