Un mesaj RO-ALERT a fost trimis românilor cu mai multe indicații de urmat pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Prima este aceea ca oamenii să stea în case! Mesajul vine în contextul în care, sâmbătă, vremea frumoasă a scos oamenii afară din locuințe, fapt ce crește pericolul de răspândire a bolii.

Sâmbătă, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un nou apel către populație de a sta în case, pentru a preveni răspândirea și mai mult a noului coronvirus. Arafat a transmis mesajul pe Facebook, după ce mai multe persoane i-au spus că vremea frumoasă i-a scos pe mulți din casă.

„Mai multe persoane au sunat sa spuna ca sunt prea multi care au iesit la plimbare si la gratare fiind vremea frumoasa. In aceasta perioada ramanerea acasa si evitarea activitatilor care pot sa va expuna si sa expuna familiile voastre este extrem de importanta. Virusul nu se vede, nu se simte si nu are gust ca sa-l evitati. Acesta se evita numai prin masurile de izolare si distantare sociala. Evitati expunerea persoanelor varstince din familiile d-voastra la acest risc printr-un comportament responsabil. Va rog mult evitati la maxim activitatile care nu sunt esentiale in aceasta perioada!”, a scris Arafat, pe Facebook.

Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat că autoritățile iau în considerare izolarea bătrânilor la domiciliu și că transmiterea intracomunitară a coronavirusului în România este o realitate.

„Problema transmiterii intracomunitare este o realitate. Ne confruntăm cu această situație, în care virusul e luat de la un pacient la altul. Un rezervor interior în România de coronavirus există, a venit din vestul Europei în primul rând și a putut fi controlat parțial, dar cei care au venit îl răspândesc. Este motivul pentru care e imperios necesar să limităm contactul, ne punem problema izolării lor în primul rând la domiciliu, dar acest lucru intră în sferă Ministerului de Interne”, a explicat secretarul de stat.

Autoritățile au îndemnat populația în nenumărate rânduri să evite contactele sociale și să stea pe cât posibil acasă.

Chiar vineri, președintele Klaus Iohannis declara: „Protejați-vă pe voi și pe cei dragi, păstrați distanța, iar dacă vă întâlniți, nu vă mai strângeți mâna, nu vă mai îmbrățișați, nu vă expuneți și nu îi expuneți pe ceilalți pericolului infectării! Contează enorm ca fiecare dintre noi să urmeze întocmai regulile impuse de autorități!”.

„E vital să limităm răspândirea coronavirusului, pentru a le da răgaz medicilor. Contează enorm ca fiecare dintre noi să urmeze întocmai regulile impuse de autorități”, a insistat șeful statului.