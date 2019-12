Mesaje emoționante de sărbători din partea militarilor Batalionului 495 Protecția Forței „Vulturii Negri” aflați în teatrul de operații Afganistan.

Soldații aflați departe de familie și de țară în această perioadă au transmis urări celor dragi prin intermediul unui videoclip publicat de Ministerul Apărării Naționale.

În imagini apar sublocotenentul Ionuț Florin Vătămanu, plutonierul Ionuț Zainea, locotenentul Mădălina Moraru, plutonierul Gheorghe Vlad, plutonierul major Ionuț Vlăsceanu, plutonierul Ovidiu Bobocî, caporalul clasa lll a Sergiu Neaguî, caporalul Cătălin Mârlăneanu și locotenent colonelul Laurențiu Popescu.

