Mesaje emoționante de Crăciun de la militarii români din cadrul detașamentului “Carpathian Pumas” din cadrul Forțelor Aeriene Române aflați în misune în Mali (VIDEO)

Sunt departe, la mii de kilometri distanţă, însă rămân cu sufletul aproape de familIile lor şi de România. Militarii din teatrele de operaţiuni au transmis mesaje de Craciun celor dragi şi i-au asigurat că vor veni şi vremuri în care vor petrece sărbătorile împreună.

Locotenent Ivan Alexandru - pilot elicopter IAR-330 Puma L-RM, Plutonier Bratosin Florina - sanitar, Maistru militar cls. a III-a - tehnic de bord, Caporal Zalischi Simion - militar din plutonul Protecția Forței responsabil de paza ș securitatea zonei operaționale a detașamentului român, nu i-au uitat nici pe camarazii din ţară, prieteni, fost colegi.

Au ornat bradul, insa toti sunt cu gadul la cei dragi.

Chiar dacă sunt departe de ţară, militarii noştri sunt binecuvântaţi de preoţi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

"Sunt plutonier Bratosin Florina și în momentul de față mă aflu în baza Camp Castor din Gao, Mali. Alături de colegii mei din formațiunea medicală, am ales să particip la misiunea MINUSMA, pentru a realiza misiuni de evacuare aeromedicală sub comandă ONU.

Având în vedere faptul că personalul medical participant la aceste misiuni este selecționat în conformitate cu standardele ONU, acest lucru asigură o garanție asupra nivelului de expertiză profesională, precum și accesul personalului participant la misiune la servicii medicale de calitate.

Anul acesta sărbătorile de iarnă mi le voi petrece la peste 35 de grade, într-o zonă subsahariană.

Aici va fi un altfel de Crăciun, un Crăciun în care mă voi gândi mai mult ca niciodată la acasă, fără să uit motivul pentru care mă aflu totuși în Africa. Gândul meu se îndreaptă către casă,familie și toți cei dragi.

Crăciun fericit tuturor!"

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

"Sunt caportal Zalischi Simion și fac parte din detașamentul Carpathian Pumas, detașament participant la misiunea MINUSMA sub egida ONU.

Alături de colegii mei din plutonul plutonul Protecția Forței sunt responsabil de paza și securitatea zonei operaționale destinate contingentului românsc aici în Baza Camp Castor, Gao.

Să fii departe de casă nu e ușor, însă atât eu cât și colegii mei, ne-am asumat aceste lipsuri. Misiunea Forțelor Aeriene Române în Mali este în mâinile noastre, iar noi suntem încrezători că o vom duce cu cinste la bun sfârșit.

Deși suntem departe, ne gândim la familie și la toți cei apropiați. Crăciun fericit tuturor și sărbători fericite alături de cei dragi!"