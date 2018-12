Amintirea eroilor, întinată: Mesaje obscene pe monumentul ridicat în amintirea Revoluţiei (VIDEO)

În timp ce memoria victimelor de la revoluţia din 1989 este încă vie, în centrul Capitalei, aceeaşi memorie este întinată de expresii obscene.

Monumentul ridicat în amintirea Revoluţiei a fost vandalizat cu grafitti, dar nimeni nu a şters mesajele.

Jurnalistul Dan Negru a postat pe contul său de pe o reţea de socializare un filmuleţ în care îşi exprimă indignarea.

