Mesajul inedit, transmis de militarii români cu ocazia Noului An. Cum sună Plugușorul în vremea COVID-19 (VIDEO)

De anul nou, militarii români au plecat cu pluguşorul şi îi îndeamnă pe români să respecte regulile de protecţie ca să scape de COVID-19, numit de ei ,,un virus spartan răspândit la început an!

Versurile miliatarilor români sunt inspirate din clasicul Plugusor, pe care cei mici obisșnuiesc să îl cânte în ajunul noului an, dar adaptate la contextul pandemic. Militarii îi îndeamnă pe români să respecte măsurile sanitare cu o serie de versuri amuzante, dar foarte bine intenționate.

„Plugușorul varianta 2020! Să aveți un an nou fericit, plin de sănătate și gânduri bune! La anul și la mulți ani!”, este mesajul postat de Ministerul Apărării Naționale pe pagina de Facebook.

Urările militarilor români de Anul Nou

"Aho, aho, copii si frati / Stati putin si reflectati/Mainile voi le spalati/Pe COVID sa-l alungati / Maine anul se-noieste/Plugusorul se porneste/Pe COVID il biruieste si pe noi ne fericeste / Iarna-i grea, omat nu are / Semne bune oare are? / Semne bune de-ar avea / De COVID noi am scapa / S-a răspândit la început de an, un virus spartan, ce a înconjurat un glob fără să-i pese de loc / Ne-a izolat în case cu măștile pe față / Ne-a pus să ne spălăm pe mâini / De urat am mai ura, dar ne e frica că va însera, iar alegerea-i a ta dacă te vei vaccina", sunt versurile pe care militarii români le-au adaptat și le-au adăugat la Plugușor.