Mesajul lui Klaus Iohannis pentru români, după ce a primit prima doză de vaccin anti-Covid: Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie

Președintele Klaus Iohannis s-a vaccinat public vineri, 15 ianuarie. Șeful statului a primit prima doză din serul anti-COVID la Spitalul Militar din Capitală, iar în 21 de zile urmează să fie inoculat rapelul. La finalul procesului de vaccinare, șeful statului le-a transmis un mesaj românilor, prin care îi îndeamnă să se vaccineze și mai ales oferă asigurări cu privire la serul anti-COVID.

Klaus Iohannis s-a vaccinat odată cu începrerea celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare, în care sunt imunizate persoanele din categoriile de risc precum cei peste 65 de ani, bolanvii cronici și angajații din domenii cheie.

La ieșirea din Spitalul Militar Central, președintele Klaus Iohannis a oferit câteva declarații. Șeful statului îi îndeamnă pe români să se vaccineze și le reamintește că produsul este unul sigur.

„Tocmai m-am vaccinat. Este o procedură simplă. Nu doare. Vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie. Vă mulțumesc! Vă doresc multă sănătate!”, a declarat șeful statului.

În data de 15 ianuarie a început și vaccinarea persoanelor din cea de-a II-a etapă, președintele intrând în categoria angajaților din domeniile esențiale.

La momentul în care a făcut anunțul că se va vaccina anti-COVID-19 în 15 ianuarie, președintele Klaus Iohannis a explicat că nici el, dar nici premierul – care sâmbătă va fi la rândul său vaccinat cu prima doză – nu au dorit să se bage în față.

Mai mult decât atât, președintele a precizat că nu crede că s-ar fi produs neîncrederea în rândul populației, având în vedere că atât el, cât și premierul se vor vaccina în cea de-a doua etapă a campaniei.

„Nu, nu cred că s-a produs nicio neîncredere, dimpotrivă, decizia a fost, și am participat la această decizie, să fie vaccinat, în primul rând, în prima etapă, personalul medical, tot personalul medical şi acest lucru se întâmplă, s-a întâmplat. Știți foarte bine că până la sfârșitul acestei săptămâni, prima etapă se încheie cu prima doză de vaccinare, având în vedere că acum dispunem de un vaccin care se administrează în două doze, după aceea se reia vaccinarea cu a doua doză. Nu am dorit nici eu, nici premierul, ca să zic așa, în ghilimele, să ne băgăm în față. Ar fi fost probabil mesajul greșit, dar vineri, în 15 ianuarie, începe a doua etapă de vaccinare în care este prevăzută vaccinarea, de exemplu, a personalului din învățământ, a persoanelor peste 65 de ani și a persoanelor cu comorbidități, cu boli cronice, dar și a personalului numit esențial, de exemplu: Administrația Prezidențială, Guvernul și așa mai departe. Şi, pentru a marca debutul campaniei de vaccinare din etapa a doua, eu mă voi vaccina public, vineri, pe 15 ianuarie”, a declarat președintele din timpul conferinței de presă de miercuri.

Florin Cîțu a anunțat că se va vaccina public, în data de 16 ianuarie, fiind cea de-a doua zi a celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare anti-COVID din România. După ce se va vaccina, premierul urmează să susțină o declarație de presă.

