Mesajul medicului Valeriu Gheorghiță pentru oamenii care refuză să se vaccineze. ''Fiecare ezitare, fiecare întrebare, fiecare reticență este absolut legitimă'' (VIDEO)

Coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva Covid-19 din România le spune celor care nu vor să se vaccineze că „fiecare ezitare, întrebare sau reticență este absolut legitimă”. Acesta mai adaugă faptul că sunt foarte puține contraindicații legate de vaccinare.

„Fiecare ezitare, fiecare întrebare, fiecare reticență este absolut legitimă, important este să fim suficient de capabili, noi, să oferim răspunsurile necesare fiecărei persoane. Aș spune că trebuie să avem încredere în personalul medical, să discutăm cu medicii de familie, să discutăm cu medicii care cunosc istoricul nostru medical pentru a putea lua cea mai bună decizie vizavi de indicația de vaccinare.

Din punctul nostru de vedere, în momentul de față sunt foarte puține contraindicații legate de vaccinare. Din acest punct de vedere cred că doar comunicarea și informarea sunt cele potrivite, sunt căile potrivite prin care fiecare persoană poate să ia decizia cea mai bună care să-i asigure protejarea sănătății a lui, a familiei, a celor dragi și a comunității în general”, a spus Dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare.

”Sunt extrem de bucuros că astăzi vaccinul a ajuns în siguranţă în Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino care este denumit centru regional de stocare. Reamintesc că Institutul Cantacuzino, prin centrul naţional de stocare, a primit toate autorizaţiile şi avizele necesare de la Agenţia Naţională a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale din România, este singurul centru care are capacitatea de stocare la minus 80 de grade în momentul de faţă, la care se adaugă celelalte şase centre regionale de stocare. Efortul logisitic şi organizatoric a fost unul fără precedent, iar eu, în calitate de coordonator al campaniei naţionale de vaccinare împotriva Covid-19, mă preocup de organizarea şi de continuarea derulării activităţilor logistice”, a declarat Valeriu Gheorghiţă.

”Din acest punct de vedere, suntem cu toţii martorii unor preocupări intense în rândul opiniei publice, există speranţă, există încredere, în acelaşi timp există şi ezitare pe marginea acestei teme, legată de vaccinare, însă sunt în acelaşi timp bucuros că putem să oferim din ce în ce mai multe răspunsuri la întrebările pe care fiecare persoană le are vizavi de importanţa vaccinării în momentul de faţă ca măsură sigură şi eficientă legată de campania de vaccinare şi de limitarea consecinţelor negative ale pandemiei. Am primit în ultimele zile o serie de întrebări legitime legate de prima persoană care va fi vaccinată. Prima persoană care va fi vaccinată o veţi cunoaşte mâine, la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş, dar pot să vă spun de la început, în calitate de coordonator al campaniei de vaccinare, mă interesează şi a doua persoană care se vaccinează, şi a treia persoană care se vaccinează şi a mia persoană care urmează să se vaccineze, atât din rândul personalului medical, cât şi din rândul celorlalte categorii populaţionale conform etapelor din strategia de vaccinare”, a adăugat medicul.

Cele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns la Institutul Cantacuzino și urmează să fie distribuite în 10 spitale aflate în prima linie a luptei împotriva pandemiei.

