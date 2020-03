Autoarea Petronela Rotar a postat un mesaj emoționant pe contul de Facebook. Scriitoarea a discutat cu mai mulți prieteni și cunoștințe, testate pozitiv pentru COVID-19 și a împărtășit câteva vești bune în rândul internauților.

Petronela Rotar a povestit că discuțiile cu persoanele testate pozitiv pentru noul coronavirus, fie din Brașov sau din țară, au ajutat-o mult în această perioadă, mai ales că aceștia vin cu vești bune. Oamenii pe care i-a amintit autoarea în postare se simt bine, au avut simptome moderate, febră și tuse sau și-au pierdut simțul gustului și al mirosului, dar acum se simt în formă.

Autoare aduce astfel și vești bune în mediul online și le transmite oamenilor care o urmăresc în social media că un test pozitiv pentru COVID-19 nu este neapărat egal cu moartea. Ea le amintește oamenilor că cel mai important este să se protejeze și să rămână în casele lor:

„Ieri și azi am stat de vorbă cu mai mulți oameni care fie ei înșiși au contactat virusul și s-au îmbolnăvit, fie au prieteni/rude apropiate care au făcut boala. Pe mine m-a ajutat mult, așa că împărtășesc cu voi. „Am fost infectata eu si familia, dupa 15 zile de simptome moderate ieri a fost prima zi cand m-am simtit bine, sunt super fericita. Mama vine si ea incet din urma, o sa fim bine. Am lucrat continuu in timpul asta, am 200 de elevi adolescenti online, speriati si deprimati. Incep ora de engleza zilnic cu piesa asta. Sunt inclusiv bunici care au rezistat dupa 3 saptamani la urgente, decí exista si vestí bune intre toate astea urate.” Știu alte două persoane care se tratează acasă, au ceva puseuri de febră, mai tușesc, și-au pierdut gustul și mirosul, dar sînt bine, mai mult decît atît, cei care locuiesc cu ei nu au nimic. Am două cunoștințe internate în spital la Brașov, de asemenea bine, sub tratament, forme ușoare sau moderate, una dintre ele este chiar o doamnă mai în vîrstă. Ce vreau să zic e că e important să ne protejăm, să rămînem în case, dar să nu punem egal între pozitiv Covid și moarte. Pe mine m-a ajutat să citesc/aud astfel de mărturii ale celor care au făcut formele astea ușoare și moderate, așa că dacă sînteți aici sau în Europa și experimentați așa ceva, lăsați un semn aici, să mai dăm curaj celor care se tem foarte tare. Inimile sus.”