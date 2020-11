Mesajul sfâșietor al surorii Aurei Ion, tânăra decedată în Munții Apuseni, la 7 ani de la tragedie (VIDEO)

Mariana Ciucă, sora Aurei Ion, tânăra care a murit în accidentul aviatic din Munții Apuseni, a transmis un mesaj emoționant la aproape 7 ani de la tragedie.

Familia îndurerată a Aurei Ion încă așteaptă verdictul justiției. Mariana Ciucă, sora studentei decedate, a vorbit în online despre momentele extrem de dificile prin care trece alături de apropiați, o perioadă plină de tristețe și incertitudine.

„2.478 de zile. Nu am crezut niciodată că va veni ziua când mă voi uita la acest număr fără voce, cu inima pietrificată... 2.478 de zile au trecut de când am pierdut-o pe Aura în urma accidentului din Munții Apuseni. Nu am crezut niciodată că voi ajunge să număr aceste zile.

2.478 de zile de cât așteptăm ca justiția din România să-și facă treaba, de când așteptăm să ni se spună de ce a murit Aura și cine sunt vinovații. De 2.478 de zile mocnește în noi trauma, dorul, tristețea și imposibilitatea de a face ceva. În fiecare din cele 2.478 de zile am încercat să susțin justiția din România. Am investit timp, resurse și speranță că totuși, în România se mai poate face ceva (...)", a declarat sora Aurei Ion.

De asemenea, Mariana Ion a transmis un mesaj de disperare magistraților, care au dosarul „in rem".

„7 ani se fac în ianuarie. Cât timp îți ia, justiție din România să faci dreptate, pentru că totul e scris acolo, la dosar?! Vă rog frumos, demonstrați că puteți face ceva! Nu mie, ci poporului care așteaptă o schimbare în țara asta!", a mai transmis femeia.

Mesajul surorii Aurei Ion (VIDEO)

Aura Ion, decedată în urma șocului hipotermic

Accidentul aviatic din Munții Apuseni a avut loc în data de 20 ianuarie 2014. Avionul cu misiune umanitară pilotat de Adrian Iovan a executat o aterizare forțată, într-o zonă împădurită. La bord era echipajul format din două persoane și 5 pasageri, o echipă de cadre medicale. Avionul a plecat de la București și urma să ajungă la Oradea.

Aura Ion, studentă la medicină și pilonul Adrian Iovan au murit, iar copilotul și ceilalți 4 medici au fost răniți. Nefericitul eveniment a produs un adevărat scandal la nivel național, cu privire la incapacitatea autorităților de a interveni în timp util. Radu Stroe, ministrul de Interne la acea vreme, și-a dat demisia la 4 zile de la data producerii accidentului.

Potrivit certificatului constatator de deces al tinerei în vârstă de 23 de ani, Aura Ion a murit de frig, cu lacrimile înghețate pe obraji, în așteptarea echipelor de intervenție.

În ceea ce-l privește pe Adrian Iovan, acesta suferise leziuni mult mai severe, de ordin traumatic, a precizat în urmă cu aproape 7 ani legistul Gheorghe Vieru.