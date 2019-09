Metallica a donat peste 1,5 milioane de euro pe parcursul a 25 de concerte susținute în Europa

Trupa americană Metallica a donat pentru inițiative caritabile peste 1,5 milioane de euro pe parcursul a 25 de concerte susținute în Europa.

„Mulțumim mult tuturor celor care au participat la un concert «WorldWired» din Europa pentru că ne-au ajutat să donăm peste 1,5 milioane de euro organizațiilor caritabile locale pe parcursul turneului de 25 de concerte”, a fost mesajul publicat de Metallica.

Amintim faptul că în urma concertului susținut la București pe 14 august, Metallica a donat 50.000 de euro, contribuție proprie, și a direcționat, prin fundația All Within My Hands, suma de 200.000 de euro inițiativei Asociației Dăruiește Viață, #NoiFacemUnSpital, pentru construcția primului spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România.