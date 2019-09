Metallica și-a anulat concertele din Australia și Noua Zeelendă: James Hetfield începe tratamentul pentru depedența de droguri și alcool, cu care se luptă de mai mulți ani (VIDEO)

Concertele pe care Metallica urma sa le susţină anul acesta în Australia şi Noua Zeelandă au fost anulate. Celebra trupă rock a transmis printr-un comunicat că solistul trupei, James Hetfield îşi va începe tratamentul pentru dependenţa de droguri şi alcool, cu care se lupta de mai mulţi ani, relatează B1TV.



Trupa rock, care a concertat vara aceasta la București, avea în octombrie programate șase concerte în Australia,după care urma să cânte la Auckland, în Noua Zeelandă, în cadrul turneului WorldWired.

Însă acum, planurile au fost date peste cap din cauză că solistul James Hetfield va reîncepe tratamentul pentru dependenţa de droguri şi alcool.

„După cum probabil mulți dintre voi știți, fratele nostru James se luptă periodic cu dependența, de mai mulți ani. Din păcate, acum trebuie să reînceapă un program de tratament, pentru a se face din nou bine”, au anunțat membrii trupei.

James Hetfield nu a făcut niciodată un secret din lupta sa cu drogurile și alcoolul. În 2001, s-a internat într-o clinică de reabilitare pentru a-și trata alcoolismul și „alte dependențe".

A stat acolo șapte luni, apoi alte patru luni și le-a petrecut cu familia înainte de a se realătura trupei.

Problemele solistului au fost detaliate în documentarul din 2004 „Some Kind of Monster".

În 2017, James Hetfield declara că nu a mai băut de 15 ani, scriu cei de la revista Rolling Stones.

„Frica a fost o bună motivare pentru mine. Să-mi pierd familia era lucrul care mă speria cel mai mult", declara, în urmă cu doi ani, Hetfield.

Metallica a fost înfiinţată în octombrie 1981, la Los Angeles, de James Hatfield (chitară şi voce) și bateristul Lars Ulrich. În cei 38 de ani de carieră, trupa a vândut 125 de milioane de albume, dintre care 66 de milioane au fost vândute doar în SUA.

