Trupa Metallica a donat 250.000 de euro pentru construirea primului spital oncologic pentru copii din România. Americanii se află, miercuri, la București unde susțin un concert pe Arena Națională.

Anunțul privind donația a fost făcut pe pagina de Facebook „Dăruiește viața”, proiect al Oanei Gheorghiu și Carmen Uscatu.

Metallica a donat această sumă prin fundația sa All Within My Hands.

