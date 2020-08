METEO. Ploi în aproape toată țara, chiar de Sfânta Maria. Anunțul meteorologilor pentru cei care vor să plece în minivacanță (VIDEO)

Veşti proaste de la meteorologi! Minivacanţa de Sfânta Maria ar putea fi stricată de ruperi de nori. Admnisitraţia Naţională de Meterologie a emis o avertizare cod galben de ploi şi furtuni, valabilă pentru cea mai mare parte a ţării, până duminică.

Pentru cei care şi-au planificat în această perioadă vacanţa, weekend-ul vine cu veşti rele. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, ploi torenţiale, vijelii şi grindină. Vor fi afecatate zone din 10 judeţe, din vestul şi sud-vestul ţării. Mai exact, din Banat, din Crişana, dar şi din Oltenia.

’’Acolo vor fi averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari de vant, vijelii, caderi de grindina, c[deri importante de apă. Deci chiar nu este un weekend potrivit pentru a merge in zonele montane . Nici in cursul zilei de maine, deci chiar de SfantaMarie, nici in ziua urmatoare, adica duminica, pentru ca instabilitatea nu doar ca ramane prezenta, dar se si extinde’’, a declarat Viorica Dima, meteorolog ANM, pentru B1 TV.

Codul galben de vremea rea se va extinde şi va cuprinde mare parte a teritoriului până duminică.

‘’Duminica seara incep furtunile si pe partea aceasta de sud-est a teritoriului si foarte probabil inclusiv si in zona Bucurestiului ne putem astepta ca maine seara vremea sa devina mai instabila’’, a mai spus meteorologul.A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

Cei care vor să îşi petrecă minivacanţa de Sfânta Maria la malul mării nu trebuie însă să-şi facă griji. Meteorologii anunţă vreme frumoasă, cu puţine şanse de precipitaţii. Mai mult decât atât, apa mării va avea o temperatură optimă pentru această perioadă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.