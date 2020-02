METEO: Ne aşteaptă CEL MAI CALD sfârșit de săptămână din acest an! Renunțăm la hainele de iarnă

Sfârșitul de săptămână aduce temperaturi mai ridicate pe teritoriul țării noastre, datorită unui val de aer tropical.

Vineri, 21 februarie, vremea va fi in general inchisa in vestul, centrul si nordul țării, unde local se vor semnala precipitatii mixte (insa mai ales ploi la altitudini de sub 500 de metri).

La munte, izolat se vor acumula cantitati de apa de pana la 10-15 mm.

Ploi slabe isi vor face aparitia si in sudul si estul tarii, iar vantul va sufla moderat in Banat, Crisana si la munte, anunță vremea.ro.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 3 si 8 grade Celsius in Transilvania si Maramures (cu cele mai scazute valori asteptate a se inregistra in depresiunile din estul Transilvaniei), 5-10 grade in Banat si Crisana si 7-12 grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova.