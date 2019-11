AER POLAR peste România: În Capitală au căzut deja primii fulgi de nea. Ninsori și viscol la munte / Primele accidente din cauza vremii severe (VIDEO)

Valul de aer polar a adus ninsori şi a îngheţat jumătate de ţară. Dacă până acum ninsorile au lovit doar zonele montane, vineri seară au căzut primii fulgi de nea şi în Capitală. Vremea severă a venit şi cu o serie de incidente, informează B1 TV. În Argeş, patru tineri au ajuns la spital în urma unui accident teribil. Şoferul s-a angajat într-o depăşire periculoasă, iar maşina a alunecat pe şosea, după care a ajuns într-un şanţ. În sudul ţării, vântul putrernic a smuls din rădăcini zeci de copaci, iar autoritățile au lucrat la foc continuu. La Rânca, localnicii au ieşit cu lopeţile să le facă turiştilor drum prin nămeţi. Iar La Bâlea, stratul de zăpadă atinge deja 35 de cm.

