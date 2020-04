Vremea se anunță deosebit de caldă pentru sfârșitul acestei luni. Pentru intervalul 27 aprilie – 3 mai, meteorologii prognozează o atmosferă plăcută și temperaturi de până la 23 de grade Celsius. Mai răcoare va fi în depresiuni și în Bucovina, unde maximele vor fi de 14-15 grade. Ploile își vor face simțită prezența doar în zona Dobrogei și la munte, în rest cerul va fi variabil, mai mult senin.

„Luni și marți vor fi temperaturi mai ponderat față de ceea ce ar trebui să avem în mod normal, chiar dacă un pic peste acestea. Mă refer la valori de temperatură cuprinse între 15 și 23 de grade Celsius. Marți va fi mai cald, se vor întregistra 25-26 de grade în sudul țării. Miercuri, joi și vineri temperaturile urcă până la 27 de grade în sud. În mare parte din țară temperaturile ajung la 20 de grade și chiar depășesc această temperatură. În mod normal, la final de aprilie, temperaturile ar trebui să se încadreze între 15 și 22 de grade, iar la București ar trebui să fie 20-21 de grade. Vor fi zile de vară cu precădere în partea sud și sud-est a țării ”, a declarat meteorologul ANM Meda Andrei, pentru B1 TV.

Potrivit meteorologului, o scădere termică mai consistentă va fi sâmbătă și duminică.

Referitor la ploi, luni sunt șanse slabe, marți din loc în loc în jumătatea de vest, miercuri și joi crește gradul de instabilitate atmosferică cu precădere în partea de nord, de vest și de centru, iar începând cu data de 1 mai ploile își vor face apariția în toată țara.

