Meteorologii au emis o nouă avertizare cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale. Județele vizate (VIDEO, FOTO)

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare privind manifestări de instabilitate atmosferică, mai ales în regiunile vestice, nord-vestice, centrale, precum și în zonele de munte. Banat, Crișana, Maramureș și local Transilvania și zonele montane sunt vizate de un cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale luni, de la ora 13.00, până la 24.00. De altfel, furtunile au făcut prăpăd în vestul țării, în weekend, și au distrus mai multe culturi agricole.

Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată, valabil luni, între orele 13.00 și 23.00, în Banat, Crișana, Maramureș și local în Transilvania și în zonele montane.

În aceste regiuni și în intervalul menționat, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, vijelii, grindină și averse ce vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă, susțin meteorologii, vor depăși 30 l/mp și, izolat, 40 l/mp.

Sursă Foto: ANM

De altfel, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare privind manifestări de instabilitate atmosferică, în intervalul 08 iunie, ora 10:00 – 10 iunie, ora 06:00.

Luni, 8 iunie, instabilitatea atmosferică se va manifesta cu precădere în regiunile vestice, nord-vestice, centrale, precum și în zonele de munte. În noaptea de luni spre marți, 8/9 iunie, în sud-vest, iar marți, 9 iunie, mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.

În perioada de timp menționată, în aceste regiuni vor avea loc averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și, izolat, grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp și, pe arii restrânse, 30 l/mp.

Gradul de instabilitate atmosferică se va menține accentuat până la finalul săptămânii în majoritatea regiunilor, precizează ANM.

