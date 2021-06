Valul de căldură se intensifică în aceste zile în România, fiind așteptate temperaturi aproape de recordurile absolute înregistrate pentru aceată perioadă, a declarat pentru B1 TV Viorica Dima, meteorolog ANM:

“Valul de căldură se intensifică în aceste zile, atât pe parcursul zilei de astăzi, cât și mâine. Vorbim despre temperaturi extrem de mari comparabile cu recordurile absolute ale acestei perioade pe care o traversăm, temperaturi maxime extreme în bună parte din Banat, poate și sud-vestul Oltenei, partea de nord-vest, în Maramureș, Splaj, Satu Mare. Așteptăm temperaturi cu mult mai mari, undeva la 35-36 și chiar 38 de grade, valori considerabil mai mari față de normele perioadei.

Nu vom scăpa nici de instabilitatea atmosferică. Aceasta va fi mai accentuată, tot în jumătatea de Est a teritoriului și cu precădere în județele adiacentei ramei Carpaților” , a declarat Viorica Dima.

